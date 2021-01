Shadow Country Dominates Czech Lion Nominations

PRAGUE: Shadow Country directed by Bohdan Sláma topped the list of films competing for the 2020 Czech Lion Awards with 15 nominations. It was followed by Havel directed by Slávek Horák and Charlatan directed by Agnieszka Holland, with 14 nominations each. All three directors were also nominated.

The national awards are introducing categories for animated and short films along with television productions.

The awards ceremony will take place on 6 March 2021.

28th CZECH LION – NOMINATIONS:

Best film:

Havel / Havel (Czech Republic)

Directed by by Slávek Horák

Producer Slávek Horák

Produced by Tvorba Films, Czech Television

Supported by the Czech Film Fund

Shadow Country / Krajina ve stínu (Czech Republic, Slovakia)

Directed by Bohdan Sláma

Producers Martin Růžička, Jindřich Motýl

Produced by Luminar Film (Czech Republic)

Coproduced by Czech Television, Filmpark (Slovakia)

Droneman / Modelář (Czech Republic, Slovakia, Slovenia)

Directed by Petr Zelenka

Producers Petr Zelenka, Martin Sehnal

Produced by Czech 0.7 km films

Coproduced by the Czech Television, Hangar Films, Punkchart Films, Fabula

Charlatan / Šarlatán (Czech Republic, Ireland, Poland, Slovakia)

Directed by Agnieszka Holland

Producers Šárka Cimbalová, Kevan Van Thompson

Produced by Marlene Film Production (Czech Republic), Film & Music Entertainment (Ireland), Madants (Poland), Furia Film (Slovakia), Czech Television (Czech Republic), RTVS (Slovakia), Barrandov Studio (Czech Republic)

Supported by the Czech Film Fund, the Slovak Audiovisual Fund, the Polish Film Institute

Cook, F**k, Kill / Žáby bez jazyka (Czech Republic, Slovakia)

Directed by Mira Fornay

Producers Viktor Schwarcz, Mira Fornay

Produced by CINEART TV Prague in coproduction with RTVS, the Czech Television and MIRAFOX

Supported by the Slovak Audiovisual Fund, the Czech Film Fund and Eurimages

Best documentary feature:

Alchemic Furnace / Alchymická pec (Czech Republic, Slovakia)

Directed by Jan Daňhel, Adam Oľha

Producers Pavla Kallistová, Zuzana Mistríková, Ľubica Orechovská, Jan Švankmajer, Jaromír Kallista

Produced by Athanor, PubRes

Supported by the Czech Film Fund, the Slovak Audiovisual Fund

Hoisted with his Own Petard – Rudolf Slánský / Kdo jinému jámu – Rudolf Slánský

Directed by Martin Vadas

Producer Alena Müllerová

My Father Antonin Kratochvil / Můj otec Antonín Kratochvíl (Czech Republic)

Directed by Andrea Sedláčková

Producer Martin Hůlovec

Produced by Punk Film, Czech Television

Supported by the Czech Film Fund, Nadační fond rodiny Orlických

Two Roads / Postiženi muzikou (Czech Republic)

Directed by Radovan Síbrt

Producers Alžběta Karásková, Karel Poupě

Produced by PINK Productions, HBO Europe

Supported by the Czech Film Fund

Caught in the Net / V síti (Czech Republic, Slovakia)

Directed by Barbora Chalupová, Vít Klusák

Producers Vít Klusák, Filip Remunda

Produced by Hypermarket Film, Peter Kerekes

Supported by the Czech Film Fund, the Slovak Audiovisual Fund



Best director:

Slávek Horák for Havel / Havel

Bohdan Sláma for Shadow Country / Krajina ve stínu

Petr Zelenka for Droneman / Modelář

Agnieszka Holland for Charlatan / Šarlatán

Mira Fornay for Cook, F**k, Kill / Žáby bez jazyka

Best actress in a leading role:

Jana Plodková for Sweethearts / Bábovky (Czech Republic)

Directed by Rudolf Havlík

Produced by Logline Production

Coproduced by the Czech Television, CinemArt, Barrandov Studio

Anna Geislerová for Havel / Havel

Jenovéfa Boková for Actor / Herec (Czech Republic, Slovakia)

Directed by Peter Bebjak

Produced by the Czech Television, D.N.A. Production, RTVS

Magdaléna Borová for Shadow Country / Krajina ve stínu

Tereza Těžká for Caught in the Net / V síti

Best actor in a leading role:

Viktor Dvořák for Havel / Havel

Jan Cina for Actor / Herec

Csongor Kassai for Shadow Country / Krajina ve stínu

Kryštof Hádek for Droneman / Modelář

Ivan Trojan for Charlatan / Šarlatán

Best actress in a supporting role:

Barbora Seidlová for Havel / Havel

Elizaveta Maximová for Actor / Herec

Barbora Poláková for Shadow Country / Krajina ve stínu

Petra Špalková for Shadow Country / Krajina ve stínu

Jaroslava Pokorná for Charlatan / Šarlatán

Best actor in a supporting role:

Martin Hofmann for Havel / Havel

Stanislav Majer for Shadow Country / Krajina ve stínu

Jiří Mádl for Droneman / Modelář

Juraj Loj for Charlatan / Šarlatán

Josef Trojan for Charlatan / Šarlatán

Best screenplay:

Slávek Horák, Rudolf Suchánek for Havel / Havel

Petr Bok, Pavel Gotthard for Actor / Herec

Ivan Arsenjev for Shadow Country / Krajina ve stínu

Petr Zelenka for Droneman / Modelář

Marek Epstein for Charlatan / Šarlatán

Best cinematography:

Jan Šťastný for Havel / Havel

Martin Žiaran for Actor / Herec

Diviš Marek for Shadow Country / Krajina ve stínu

Alexander Šurkala for Droneman / Modelář

Martin Štrba for Charlatan / Šarlatán

Best film editing:

Vladimír Barák for Havel / Havel

Marek Kráľovský for Actor / Herec

Jan Daňhel for Shadow Country / Krajina ve stínu

Vladimír Barák for Droneman / Modelář

Pavel Hrdlička for Charlatan / Šarlatán

Best sound:

Bourák (The Banger) – Jiří Klenka

FREM (FREM) – Dominik Dolejší

Havel (Havel) – Viktor Prášil, Pavel Rejholec

Krajina ve stínu (Shadow Country) – Marek Poledna

Šarlatán (Charlatan) – Radim Hladík jr.

Best music:

Bourák (The Banger) – Roman Holý

Havel (Havel) – Petr Malásek

Krajina ve stínu (Shadow Country) – Jakub Kudláč

Šarlatán (Charlatan) – Antoni Komasa-Łazarkiewicz

Zrádci (Rats) – Petr Ostrouchov

Best stage design:

Cesta do nemožna (The Impossible Voyage) – Noro Držiak, Milan Ondruch, Martin Máj, Jan Kolegar

Havel (Havel) – Vladimír Hruška

Krajina ve stínu (Shadow Country) – Jan Pjena Novotný

Marie Terezie II (Maria Theresa) – Martin Kurel

Šarlatán (Charlatan) – Milan Býček

Best costumes:

Bourák (The Banger) – Tereza Kučerová

Havel (Havel) – Natálie Steklová

Krajina ve stínu (Shadow Country) – Zuzana Bambušek KrejzkováMarie Terezie II (Maria Theresa) – Ján Kocman

Šarlatán (Charlatan) – Katarína Štrbová Bieliková

Best makeup and hairstyling:

Bourák (The Banger) – Jana Bílková

Havel (Havel) – Adriana Bartošová, René Stejskal

Krajina ve stínu (Shadow Country) – Lukáš Král

Marie Terezie II (Maria Theresa) – Barbara Kichi

Šarlatán (Charlatan) – René Stejskal, Gabriela Poláková

Best television film or miniseries:

Herec (Actor) – main producers Rastislav Šesták, Peter Bebjak, Kateřina Ondřejková – main maker Peter Bebjak

Stockholmský syndrom (Stockholm Syndrome) – main producer Kateřina Ondřejková – main maker Dan Svátek

Veterán (Veteran) – main producer Jiřina Budíková – main maker Jan Hřebejk

Best television series:

Crime Scene: Ostrava – main producers Jan Lekeš, Martin Froyda – main makers Dan Wlodarczyk, Jiří Chlumský, Jan Hřebejk

Specialisté (Specialists) – main producers Rastislav Šesták, Bernd Alexa – main makers Heike Richter-Karst, Michael Bütow

Zrádci (Rats) – main producers Viktor Tauš, Jan Lekeš – main makers Viktor Tauš, Matěj Chlupáček

Best animated film:

Barevný sen (A Colourful Dream) – director, producer, designer Jan Balej

Jsme si o smrt blíž – director Bára Anna Stejskalová – producers Jakub Košťál, Vratislav Šlajer – designer Bára Anna Stejskalová

Mlsné medvědí příběhy (Hungry Bear tales) – directors Kateřina Karhánková, Alexandra Májová – producer Barbora Příkaská – designer Filip Pošivač

Best short film:

Anatomie českého odpoledne (Anatomy of a Czech Afternoon) – director Adam Martinec – producer Matěj Paclík

Hranice (Frontier) – director Damián Vondrášek – producer Martina Netíková

Pripyat Piano (Pripyat Piano) – director Eliška Cílková – producer Jindřich Andrš

Magnesia award for the best student film – non-statutory award

Anatomie českého odpoledne (Anatomy of a Czech Afternoon) – director Adam Martinec

Hranice (Frontier) – director Damián Vondrášek

Jsme si o smrt blíž (Love is Just a Death Away) – director Bára Anna Stejskalová

Musí to být bolestivý (Must Be Painful) – director David Semler

Pripyat Piano (Pripyat Piano) – director Eliška Cílková

Best film poster – non-statutory award

Krajina ve stínu (Shadow Country) – Jan Poukar – awarded poster

FREM (FREM) – Adéla Valha Vorbová

Havel (Havel) – Jan Poukar

Můj otec Antonín Kratochvíl (My Father Antonin Kratochvil) – Radka Beránková

Šarlatán (Charlatan) – Rudolf Havlík, Marcela Šedivá

Award of film fans – non-statutory award

V síti (Caught in the Net) – Barbora Chalupová, Vít Klusák (awarded directors)