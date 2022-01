Occupation and Zátopek Dominate Czech Lion Nominations for 2021

PRAGUE: The Czech Film and Television Academy ( CFTA ) has announced the nominations for the 29th annual Czech Lion awards. Occupation and Zátopek scored thirteen nods each, followed by The Man with Hare Ears, Bird Atlas and Emma in Love, with eleven, nine and eight nominations respectively. A total amount of 25 films will vie in 19 categories.

The awards ceremony, hosted by Jiří Havelka, will take place on 5 March in Prague’s Rudolfinum, with a live broadcast on Czech Television and the CT1 channel.

The Czech/Slovak coproduction Zátopek directed by David Ondříček is Czech Republic's candidate for the 94th Academy of Motion Picture Arts and Sciences award in the Best International Feature Film category. The biopic of the Czech Olympic champion Emil Zátopek was produced by Lucky Man Films in coproduction with the Czech Television, the Barrandov Studios, Olife Energy, Accolade Holding, ALEF NULA, Innogy Ceska Republika, T-mobile, Sebre, Azyl Production and Rozhlas a televízia Slovenska.

Michal Nohejl’s debut, the tragicomical drama Occupation was produced by Unit and Sofa in coproduction with the Czech Television and PFX. The film was supported by the Czech Film Fund.

Full list of nominations:

Best Feature Actors’ Film:

Bird Atlas / Atlas ptáků (Czech Republic, Slovenia, Slovak Republic)

Directed by Olmo Omerzu

Produced by endorfilm, producer Jiří Konečný

Coproduced by Punkchart Film, Cvinger Film, the Czech Television

Supported by the Czech Film Fund, the Slovenian Film Centre, RTV Slovenia (RTVS), the Slovak Audiovisual Fund

Emma in Love / Chyby (Czech Republic, Slovakia)

Directed by Jan Prušinovský

Produced by Offside Men, Czech Television, PubRes, producers Jan Prušinovský, Ondřej Zima

Supported by the Czech Film Fund, Slovak Audiovisual Fund

The Man with Hare Ears / Muž so zajačími ušami (Slovakia, Czech Republic)

Directed by Martin Šulík

Produced by TITANIC s.r.o., In Film Praha, producers Rudolf Biermann, Martin Šulík

Coproduced by RTVS and the Czech Television

Supported by the Slovak Audiovisual Fund, the Czech Film Fund

Occupation / Okupace (Czech Republic)

Produced by Unit and Sofa, Czech Television and PFX, producers Jan Hlavsa, Julie Žáčková

Supported by the Czech Film Fund

Zátopek (Czech Republic, Slovakia)

Directed by David Ondříček

Produced by Lucky Man Films in coproduction with the Czech Television, Barrandov Studios, Olife Energy, Accolade Holding, ALEF NULA, Innogy Ceska Republika, T-mobile, Sebre, Azyl Production and Rozhlas a televízia Slovenska , producers Kryštof Mucha, David Ondříček

Best Documentary Feature:

Intensive Life Unit / Jednotka intenzivního života (Czech Republic)

Directed by Adéla Komrzý

Produced by Pavla Janoušková Kubečková

At Full Throttle / Láska pod kapotou (Czech Republic , Slovakia)

Directed by Miro Remo

Produced by Vít Janeček, Miro Remo

Heaven / Nebe (Czech Republic)

Directed by Tomáš Etzler, Adéla Špaljová

Produced by Jan Macola

A New Shift / Nová šichta (Czech Republic)

Directed by Jindřich Andrš

Produced by Augustina Micková, Miloš Lochman, Karel Chvojka

Dreams about Stray Cats / Sny o toulavých kočkách (Czech Republic, USA, France)

Directed by David Sís

Produced by Vít Bělohradský, Kateřina Bělohradská

Best Director:

Olmo Omerzu for Bird Atlas / Atlas ptáků

Jan Prušinovský for Emma in Love / Chyby

Martin Šulík for The Man with Hare Ears / Muž se zaječíma ušima

Michal Nohejl for Occupation / Okupace

David Ondříček for Zátopek

Best Actress in a Leading Role:

Alena Mihulová in Bird Atlas / Atlas ptáků

Anna Kameníková in Božena

Pavla Gajdošíková in Emma in Love / Chyby

Eliška Křenková in Two Ships / Marťanské lodě (Czech Republic, Norway)

Directed by Jan Foukal

Produced by TV Nova , Czech Television, Storm Films AS

Martha Issová in Zátopek

Best Actor in a Leading Role:

Miroslav Donutil in Bird Atlas / Atlas ptáků

Jan Jankovský in Emma in Love / Chyby

Miroslav Krobot in The Man with Hare Ears / Muž se zaječíma ušima

Martin Pechlát in Occupation / Okupace

Václav Neužil in Zátopek

Best Actress in a Supporting Role:

Eliška Křenková in Bird Atlas / Atlas ptáků

Eva Hacurová in Emma in Love / Chyby

Denisa Barešová in The Swap / Kukačky (Czech Republic)

Directed by Biser A. Arichtev

Produced by the Czech Television, Dramedy Productions

Zuzana Mauréry in The Man with Hare Ears / Muž se zaječíma ušima

Antonie Formanová in Occupation / Okupace

Best Actror in a Supporting Role:

Martin Pechlát in Bird Atlas / Atlas ptáků

Oldřich Kaiser in The Man with Hare Ears / Muž se zaječíma ušima

Otakar Brousek in Occupation / Okupace

Hynek Čermák in Case Roubal / Případ Roubal (Czech Republic)

Directed by Tereza Kopáčová

Produced by TV Nova

Robert Mikluš in Zátopek

Best Screenplay:

Roman Vojkůvka for Emma in Love / Chyby

Ivan Arsenjev for My Sunny Maad / Moje slunce Mad (Czech Republic, Slovakia)

Directed by Michaela Pavlátová

Produced by Negativ, Sacrebleu Productions, BFilm.cz, Innervision, Gao Shan and Slovakia’s Plutoon

Supported by the Czech Film Fund, the Slovak Audiovisual Centre

Marek Leščák, Martin Šulík for The Man with Hare Ears / Muž se zaječíma ušima

Marek Šindelka, Vojtěch Mašek for Occupation / Okupace

David Ondříček, Alice Nellis, Jan P. Muchow for Zátopek

Best Cinematography:

Lukáš Milota for Bird Atlas / Atlas ptáků

Jakub Halousek for Blood Kin / Lidi krve (Czech Republic)

Directed by Miroslav Bambušek

Martin Štrba for The Man with Hare Ears / Muž se zaječíma ušima

Jan Baset Střítežský for Occupation / Okupace

Štěpán Kučera for Zátopek

Best Film Editing:

Jana Vlčková for Bird Atlas / Atlas ptáků

Michal Böhm for Emma in Love / Chyby

Šimon Hájek for At Full Throttle / Láska pod kapotou

Petr Turyna for Occupation / Okupace

Jarosław Kamiński for Zátopek

Best Sound:

Pavel Rejholec, Viktor Ekrt for Bird Atlas / Atlas ptáků

Jan Čeněk, Régis Diebold for My Sunny Maad / Moje slunce Mad

Pavel Rejholec, Viktor Ekrt for The Man with Hare Ears / Muž se zaječíma ušima

Sandra Klouzová, David Titěra, Roman Sečkař for Occupation / Okupace

Pavel Rejholec, Jakub Čech for Zátopek

Best Music:

Petr Ostrouchov for American Chick / Amerikánka

Directed by Viktor Tauš

Evgueni Galperine, Sacha Galperine for My Sunny Maad / Moje slunce Mad

Krzysztof A. Janczak for Even Mice Belong in Heaven / Myši patří do nebe (Czech Republic, Poland, France, Slovakia)

Directed by Jan Bubeniček, Denisa Grimmova

Produced by Fresh Films & Hausboot, Animoon, Les films du Cygne, CinemArt, EC1 Łódź City of Culture, Canal + Poland S. A.

Supported by the Czech Film Fund, the Polish Film Institute, the Slovak Audiovisual Fund, Creative Europe MEDIA, Eurimages

La Petite Sonja, Hank J. Manchini for Occupation / Okupace

Beata Hlavenková for Zátopek

Best Stage Design:

Petr Kunc for Božena

Milan Býček for Kryštof (Slovakia, Czech Republic)

Directed by Zdeněk Jiráský

Produced by Slovakia‘s ALEF FILM & MEDIA , Czech Fulfilm, Czech Television, RTVS, UN FILM , FULLHOUSE Production Group, Barrandov Studios

Supported by the Slovak Audiovisual Fund, the Czech Film Fund

František Lipták for The Man with Hare Ears / Muž se zaječíma ušima

Tomáš Svoboda for Occupation / Okupace

Jan Vlasák for Zátopek

Best Costume Design:

Katarína Štrbová Bieliková for Božena

Katarína Hollá for The Man with Hare Ears / Muž se zaječíma ušima

Josefina Bakošová for Occupation / Okupace

Kateřina Štefková for Zátopek

Simona Rybáková for The Crimes of Greater Prague / Zločiny Velké Prahy (Czech Republic)

Directed by Jaroslav Brabec

Produced by the Czech Television

Best Makeup and Hairstyling:

Martin Valeš for Božena

Jana Bílková for Emma in Love / Chyby

Martin Jankovič, Katarína Horská for The Man with Hare Ears / Muž se zaječíma ušima

Jana Dopitová for Occupation / Okupace

Jana Dopitová for Zátopek

Best Television Film or Miniseries:

American Chick / Amerikánka – main producer Viktor Tauš – main maker Viktor Tauš

Božena – main producer Michal Reitler – main maker Lenka Wimmerová

Case Roubal / Případ Roubal – main producer Pavel Berčík, Ondřej Zima, Michael Bütow – main maker Tereza Kopáčová

Best Television Drama Series:

The Swap / Kukačky – main producers Filip Bobiňski, Petr Šizling, Jan Lekeš – main maker Biser A. Arichtev

The Defender / Ochránce – main producer Michal Reitler – main makers Tereza Kopáčová, Tomáš Feřtek, Matěj Podzimek

The Crimes of Greater Prague / Zločiny Velké Prahy – main producer Jan Lekeš – main maker Jaroslav Brabec

Best Animated Film:

My Sunny Maad / Moje slunce Mad

Director, artist Michaela Pavlátová – producers Kateřina Černá, Petr Oukropec

Even Mice Belong in Heaven / Myši patří do nebe

Directed by Denisa Grimmová, Jan Bubeníček

Producers Vladimír Lhoták, Alexandre Charlet – artists Denisa Grimmová, Jan Bubeníček, Jan Kurka

Red Shoes / Rudé boty

Director, artist Anna Podskalská – producer Mária Môťovská

Best Short Film:

Love, Dad / Milý tati

Directed by Diana Cam Van Nguyen – producer Karolína Davidová

The Last Day of Patriarchy / Poslední den patriarchátu

Directed by Olmo Omerzu – producers Rok Biček, Jiří Konečný

The Glory of Terrible Eliz / Příběh hrůzostrašné Eliz

Directed by Eliška Kováříková, Adam Struhala – producers Barbora Skoumalová, Miloš Lochman

Magnesia Award for the Best Student Film – non-statutory award:

Wood for the Next Winter / Dřevo na příští zimu

Directed by Karel Šindelář

Still Awake? / Ještě nespíš?

Directed by David Payne

Love, Dad / Milý tati

Directed by Diana Cam Van Nguyen

Progress / Postup práce

Directed by Lun Sevnik

Red Shoes / Rudé boty

Directed by Anna Podskalská

Awards presented at the press conference on 17th January 2022:

Best Film Poster – non-statutory award:

Aleš Najbrt, Jakub Spurný, Julie Vrabelová for Zátopek – awarded poster

Konstantinos Fragkoulis, Adéla Turková for Bird Atlas / Atlas ptáků

Jan Poukar, Michaela Pavlátová for My Sunny Maad / Moje slunce Mad

Jindřich Hoch for Occupation / Okupace

Jan Němec for Wolves at the Borders / Vlci na hranicích

Award of Film Fans – non-statutory award:

Zátopek – David Ondříček (awarded director)