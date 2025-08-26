26-08-2025

Baltic Film Days 2025 Held in Estonia

    Maria&#039;s Silence by Dāvis Sīmanis Maria's Silence by Dāvis Sīmanis credit: Mistrus Media

    TALLINN: The 9th edition of the Baltic Film Days festival is being held in Estonia on 26 and 27 August 2025, celebrating the richness and uniqueness of Baltic cinema.

    The lineup is hosted in Tallinn at the Sõprus Cinema and the summer cinema in the Rottermanni Quarter.

    It includes Maria’s Silence / Marijas klusums (Latvia, Lithuania) by Dāvis Sīmanis (produced by Mistrus Media, coproduced by Broom Films) in premiere for the Estonian audience, Flow / Straume (Latvia, Belgium, France) by Gints Zilbalodis (produced by Dream Well Studio, coproduced by Sacrebleu Productions, Take Five), and Toxic / Akiplėša (Lithuania) by Saulė Bliuvaitė (produced by Akisbado), among others.

    All screenings are free of charge.

