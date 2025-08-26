Baltic Film Days 2025 Held in Estonia

The lineup is hosted in Tallinn at the Sõprus Cinema and the summer cinema in the Rottermanni Quarter.
It includes Maria’s Silence / Marijas klusums (Latvia, Lithuania) by Dāvis Sīmanis (produced by Mistrus Media, coproduced by Broom Films) in premiere for the Estonian audience, Flow / Straume (Latvia, Belgium, France) by Gints Zilbalodis (produced by Dream Well Studio, coproduced by Sacrebleu Productions, Take Five), and Toxic / Akiplėša (Lithuania) by Saulė Bliuvaitė (produced by Akisbado), among others.
All screenings are free of charge.