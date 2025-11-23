FNE at Tallinn Black Nights Film Festival 2025: Winners of Industry@Tallinn & Baltic Event

In all, 15 awards were given to film projects in various stages of scriptwriting, development, or postproduction, along with two additional awards recognizing promising producers.
Awards were also presented to the talents participating in Discovery Campus.
INDUSTRY@TALLINN & BALTIC EVENT WINNERS:
Baltic Event Co-Production Market:
Eurimages Co-Production Development Award for Best Project:
The Well (Finland)
Directed by Petra Koivula, Siiri Halko
Eurimages Special Co-Production Development Award:
Alice Wants to Live (Ukraine)
Directed by Denys Sabolev, Vitaliy Dokalenko
Producers Network Prize:
No Salvation Coming (Czech Republic)
Directed by Vojtěch Strakatý
Produced by Beginner's Mind
Vesna (Ukraine, France, Lithuania)
Directed by Rostislav Kirpicenko
Produced by Film Jam, Matka Films
Baltic Event Co-Production Market Public Favourite Award:
The Queen of England Stole My Parents (Lithuania, Poland)
Directed by Ernestas Jankauskas
Produced by Dansu Films
Works in Progress:
Special Award by TRT:
Dice-Ching-O-Mat (Lithuania, Estonia, Latvia)
Directed by Kristijonas Vildziunas
Produced by Studio Uljana Kim
Best International Project:
Prince (Argentina, Uruguay)
Directed by Federico Borgia
International Works in Progress Public Favourite Award:
The Convulsions (France, Spain)
Directed by Blanca Camell Galí, Anna Zisman, David Gutiérrez Camps
Best Baltic Project:
Dice-Ching-O-Mat (Lithuania, Estonia, Latvia)
Directed by Kristijonas Vildziunas
Produced by Studio Uljana Kim
Baltic Event Works in Progress Public Favourite Award:
Lex Julia (Finland, Estonia, Sweden, Poland)
Directed by Laura Hyppönen
Produced by Greenlit Productions Oy
The Best Just Film Project:
Suiza (Argentina, Peru)
Directed by Maria Fernanda Gonzales
Just Film Works in Progress Public Favourite Award:
Suiza (Argentina, Peru)
Directed by Maria Fernanda Gonzales
Discovery Campus:
Music Meets Film "Director-Composer Lab: Composing the Cut" Workshop Award:
Nicolò Braghiroli
Best Upcoming Cinematographer of Frame Within a Frame 2025:
Gemma De Miguel Morell for Cura Sana (Spain)
Tanel Topaasia for In Between (Estonia)
Frame within a Frame Lens Award by ARRI:
Jolinna Ang for I’ll Leave You Words (Singapore)
The Black Nights Stars:
The Black Nights Film Festival and International Casting Directors Association Awards:
Freddie Mosten Jacob, Karolina Bruchnicka, Kasparas Varanavičius, Kristiin Räägel, Saku Taittonen, Samirah Breuer, Tessa Hoder, Ursel Tilk
Script Pool:
Script Pool Award:
White Ship (Estonia)
Directed by Teresa Väli
Produced by Homeless Bob Production
Script Pool Public Favourite Award:
Apoteos (Sweden)
Directed by Christofer Nilsson
European Genre Forum Award:
Little Bird (United Kingdom)
Directed by Faye Jackson
