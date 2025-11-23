23-11-2025

FNE at Tallinn Black Nights Film Festival 2025: Winners of Industry@Tallinn & Baltic Event

    TALLINN: The winners of the 24th Industry@Tallinn & Baltic Event were announced on 21 November 2025 at a joint closing ceremony with the Black Nights Film Festival (PÖFF).

    In all, 15 awards were given to film projects in various stages of scriptwriting, development, or postproduction, along with two additional awards recognizing promising producers.

    Awards were also presented to the talents participating in Discovery Campus.

    INDUSTRY@TALLINN & BALTIC EVENT WINNERS:

    Baltic Event Co-Production Market:

    Eurimages Co-Production Development Award for Best Project:
    The Well (Finland)
    Directed by Petra Koivula, Siiri Halko

    Eurimages Special Co-Production Development Award:
    Alice Wants to Live (Ukraine)
    Directed by Denys Sabolev, Vitaliy Dokalenko

    Producers Network Prize:

    No Salvation Coming (Czech Republic)
    Directed by Vojtěch Strakatý
    Produced by Beginner's Mind

    Vesna (Ukraine, France, Lithuania)
    Directed by Rostislav Kirpicenko
    Produced by Film Jam, Matka Films

    Baltic Event Co-Production Market Public Favourite Award:
    The Queen of England Stole My Parents (Lithuania, Poland)
    Directed by Ernestas Jankauskas
    Produced by Dansu Films

    Works in Progress:

    Special Award by TRT:
    Dice-Ching-O-Mat (Lithuania, Estonia, Latvia)
    Directed by Kristijonas Vildziunas
    Produced by Studio Uljana Kim

    Best International Project:
    Prince (Argentina, Uruguay)
    Directed by Federico Borgia

    International Works in Progress Public Favourite Award:
    The Convulsions (France, Spain)
    Directed by Blanca Camell Galí, Anna Zisman, David Gutiérrez Camps

    Best Baltic Project:  
    Dice-Ching-O-Mat (Lithuania, Estonia, Latvia)
    Directed by Kristijonas Vildziunas
    Produced by Studio Uljana Kim

    Baltic Event Works in Progress Public Favourite Award:
    Lex Julia (Finland, Estonia, Sweden, Poland)
    Directed by Laura Hyppönen
    Produced by Greenlit Productions Oy

    The Best Just Film Project: 
    Suiza (Argentina, Peru)
    Directed by Maria Fernanda Gonzales

    Just Film Works in Progress Public Favourite Award:
    Suiza (Argentina, Peru)
    Directed by Maria Fernanda Gonzales

    Discovery Campus:

    Music Meets Film "Director-Composer Lab: Composing the Cut" Workshop Award:
    Nicolò Braghiroli

    Best Upcoming Cinematographer of Frame Within a Frame 2025:
    Gemma De Miguel Morell for Cura Sana (Spain)
    Tanel Topaasia for In Between (Estonia)

    Frame within a Frame Lens Award by ARRI:
    Jolinna Ang for I’ll Leave You Words (Singapore)

    The Black Nights Stars:

    The Black Nights Film Festival and International Casting Directors Association Awards:
    Freddie Mosten Jacob, Karolina Bruchnicka, Kasparas Varanavičius, Kristiin Räägel, Saku Taittonen, Samirah Breuer, Tessa Hoder, Ursel Tilk

    Script Pool:

    Script Pool Award:
    White Ship (Estonia)
    Directed by Teresa Väli
    Produced by Homeless Bob Production

    Script Pool Public Favourite Award:
    Apoteos (Sweden)
    Directed by Christofer Nilsson

    European Genre Forum Award:

    Little Bird (United Kingdom)
    Directed by Faye Jackson

