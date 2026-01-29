29-01-2026

Croatia’s Slano Film Days 2026 Announces Participants

    Croatia’s Slano Film Days 2026 Announces Participants credit: Slano Film Days

    ZAGREB: Fourteen established directors and actors from the Balkan region have been selected for the 3rd edition of Slano Film Days, announced for 16 – 20 June 2025 in Croatia.

    Seven directors and seven actors will attend screenings, and take part in informal gatherings, aimed at fostering creative dialogue among filmmakers and encouraging the exchange of experiences, ideas, authorial approaches, and cinematic sensibilities.

    Slano Film Days 2026 Participants:

    Directors:
    Bruno Anković (Croatia)
    Igor Bezinović (Croaria)
    Stefan Dordević (Serbia)
    Ilir Hasanaj (Kosovo)
    Ester Ivakić (Slovenia)
    Sara Stijović (Montenegro)
    Georgi M. Unkovski (North Macedonia)

    Actors:
    Dino Bajrović (Bosnia and Herzegovina)
    Jelena V. Dukić (Montenegro)
    Milica Gojković (Serbia)
    Kosovare Krasniqi (Kosovo)
    Tamara Ristoska (North Macedonia)
    Ana Marija Veselčić (Croatia)
    Mina Svajger (Slovenia)

