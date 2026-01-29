Croatia’s Slano Film Days 2026 Announces Participants

Seven directors and seven actors will attend screenings, and take part in informal gatherings, aimed at fostering creative dialogue among filmmakers and encouraging the exchange of experiences, ideas, authorial approaches, and cinematic sensibilities.
Slano Film Days 2026 Participants:
Directors:
Bruno Anković (Croatia)
Igor Bezinović (Croaria)
Stefan Dordević (Serbia)
Ilir Hasanaj (Kosovo)
Ester Ivakić (Slovenia)
Sara Stijović (Montenegro)
Georgi M. Unkovski (North Macedonia)
Actors:
Dino Bajrović (Bosnia and Herzegovina)
Jelena V. Dukić (Montenegro)
Milica Gojković (Serbia)
Kosovare Krasniqi (Kosovo)
Tamara Ristoska (North Macedonia)
Ana Marija Veselčić (Croatia)
Mina Svajger (Slovenia)