Winners of 2025 European Film Festival Scanorama

Ten titles including narrative films and hybrid forms ran in the main competition. The second competitive programme, European Flashes, presented short films.
WINNERS:
Feature Film Competition:
Best Feature Film:
Kyuka: Before Summer’s End / Κιούκα Πριν το τέλος του καλοκαιριού (Greece)
Directed by Kostis Charamountanis
Special Recognition for Audacious Aestethic Vision:
Tabasco (Lithuania)
Directed by Andrius Žemaitis
Produced by Electron Transition
Short Film Competition:
Best Lithuanian Short Film:
E/rased Worlds (Lithuania)
Directed by Aušra Lukošiūnienė
Best International Short Film:
Those Who Move (Brazil, Portugal)
Directed by Stephanie Ricci