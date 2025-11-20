20-11-2025

Winners of 2025 European Film Festival Scanorama

    Tabasco by Andrius Žemaitis Tabasco by Andrius Žemaitis credit: Electron Transition

    VILNIUS: Greek Kyuka: Before Summer’s End by Kostis Charamountanis received the award for best feature film at the European Film Festival Scanorama, which wraps in Vilnius on 23 November 2025.

    Ten titles including narrative films and hybrid forms ran in the main competition. The second competitive programme, European Flashes, presented short films.

    WINNERS:

    Feature Film Competition:

    Best Feature Film:
    Kyuka: Before Summer’s End / Κιούκα Πριν το τέλος του καλοκαιριού (Greece)
    Directed by Kostis Charamountanis

    Special Recognition for Audacious Aestethic Vision:
    Tabasco (Lithuania)
    Directed by Andrius Žemaitis
    Produced by Electron Transition

    Short Film Competition:

    Best Lithuanian Short Film:
    E/rased Worlds (Lithuania)
    Directed by Aušra Lukošiūnienė

    Best International Short Film:
    Those Who Move (Brazil, Portugal)
    Directed by Stephanie Ricci

