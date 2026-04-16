FNE at Cannes Film Festival 2026: Indie Sales to Launch Quo Vadis, Aida? – The Missing Part at Cannes Market

Quo Vadis, Aida? – The Missing Part again stars Jasna Đuričić as Aida, and picks up in the immediate aftermath of the fall of Srebrenica in 1995. The international cast includes Simon McBurney, Liam Cunningham, Arieh Worthalter, and Dmitrij Schaad, alongside regional cast.
The sequel is produced by Bosnia’s Deblokada in coproduction with Austria’s Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion, Dutch Topkapi, Germany’s Razor Film, Poland’s Madants, France’s Indie Prod, Croatia’s Woodz Production, Sweden’s Plattform, and Montenegrin Artikulacija Film, with support from Eurimages, the Sarajevo Film Fund, Austrian Film Institute, Vienna Film Fund, the Netherlands Film Fund, German Federal Film Board, Medienboard Berlin-Brandenburg, Polish Film Institute, Aide Aux Cinémas du Monde, Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, Institut Français, Croatian Audiovisual Centre, Montenegro Film Centre, Swedish Film Institute, Film i Väst, BH Telecom, Mid March Media, Canton Sarajevo, TRT, BHRT, RTV Federation Bosnia and Herzegovina, ORF, ÖFI+, ZDF/ARTE, and Canal+/Ciné+.
The film is set be completed in the spring of 2027.