24-06-2026

Projects from FNE Partner Countries Receive Eurimages Co-production Support

By

    STRASBOURG: Projects by Srdjan Dragojević, Signe Baumane, Bogdan Mirică, Yianna Americanou, and Bojan Vuletić are among the winners of the latest Eurimages Co-Production Suppport, announced on 23 June 2026.

    Ten out of the 33 long film winning projects are produced or coproduced by FNE partner countries.

    In all, the Executive Committee of the Fund gave away 10.212 m EUR.

    Projects from FNE Partner Countries Receiving Eurimages Co-Production Support:

    Achinos (Greece, Croatia) 250,000 EUR
    Directed by Iris Baglanea

    Aref (France, Cyprus, Belgium) 375,000 EUR
    Directed by Camille Vidal-Naquet

    International Women's Day  (Serbia, Germany, Croatia, Romania, Bulgaria, Slovenia) 316,000 EUR
    Directed by Srdjan Dragojević

    Karmic Knot (Latvia, Germany) 350,000 EUR, Animated film
    Directed by Signe Baumane

    Lisa & Lilly (Sweden, Estonia) 300,000 EUR
    Directed by Julia Lindström

    Magnum Opus (Romania, Poland) 190,000 EUR
    Directed by Bogdan Mirică

    My Name Is Lily (Cyprus, Belgium) 425,000 EUR
    Directed by Yianna Americanou

    Night Tram (Czech Republic, France, Slovakia) 340,000 EUR, Animated film
    Directed by Michaela Pavlátová

    Patrimonial Fears and Other Illusions (Greece, the Netherlands, Cyprus) 390,000 EUR
    Directed by Elina Psykou

    The White Week (Serbia, Slovenia, Croatia, Montenegro) 125,000 EUR
    Directed by Bojan Vuletić

    Click HERE to see all the projects that received co-production support.

    Published in Region

    Latest from FNE Staff

    More in this category:« CEE Animation Delegation and Activities at MIFA Annecy 2026