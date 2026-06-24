Projects from FNE Partner Countries Receive Eurimages Co-production Support

Ten out of the 33 long film winning projects are produced or coproduced by FNE partner countries.
In all, the Executive Committee of the Fund gave away 10.212 m EUR.
Projects from FNE Partner Countries Receiving Eurimages Co-Production Support:
Achinos (Greece, Croatia) 250,000 EUR
Directed by Iris Baglanea
Aref (France, Cyprus, Belgium) 375,000 EUR
Directed by Camille Vidal-Naquet
International Women's Day (Serbia, Germany, Croatia, Romania, Bulgaria, Slovenia) 316,000 EUR
Directed by Srdjan Dragojević
Karmic Knot (Latvia, Germany) 350,000 EUR, Animated film
Directed by Signe Baumane
Lisa & Lilly (Sweden, Estonia) 300,000 EUR
Directed by Julia Lindström
Magnum Opus (Romania, Poland) 190,000 EUR
Directed by Bogdan Mirică
My Name Is Lily (Cyprus, Belgium) 425,000 EUR
Directed by Yianna Americanou
Night Tram (Czech Republic, France, Slovakia) 340,000 EUR, Animated film
Directed by Michaela Pavlátová
Patrimonial Fears and Other Illusions (Greece, the Netherlands, Cyprus) 390,000 EUR
Directed by Elina Psykou
The White Week (Serbia, Slovenia, Croatia, Montenegro) 125,000 EUR
Directed by Bojan Vuletić
Click HERE to see all the projects that received co-production support.