Nepela Leads Slovak National Sun In a Net Awards

A total of 38 films and TV series were submitted for the national awards competition: 15 titles in the Best Feature Film category, six titles in the Documentary Film category, and four in the Animated Film category. For the Best TV Film / Miniseries / Series category, the Slovak Film and Television Academy selected from seven audiovisual works. Six works were submitted to the Best Short Fiction or Documentary Film category.
A selection of films nominated for theSun in a Net Awards will be screened at the newly opened Edison Filmhub cinema in Bratislava. The screenings will take place every second Tuesday from 17 February to 31 March, followed by discussions with the filmmakers.
The Sun in a Net Awards are organised by the Slovak Film and Television Academy, co-organised by the Slovak Film Institute, with dafilms.sk and the Tatra banka Foundation as partners. The event is financially supported by the Slovak Audiovisual Fund, LITA and SOZA.
FULL LIST OF NOMINATIONS:
Best Film:
Nepela (Slovakia, Czech Republic, Poland)
Directed by Gregor Valentovič
Produced by Punkchart Films, CINETIM FILM, IN Film Praha
Coproduced by Shipsboy, escadra, AZYL Production
Supported by the Slovak Audiovisual Fund, Creative Europe MEDIA, the Czech Film Fund, the Polish Film Institute
Father / Otec (Slovakia, Czech Republic, Poland)
Directed by Tereza Nvotová
Produced by DANAE Production
Coproduced by moloko film, Lava Films, the Czech Television
Supported by the Slovak Audiovisual Fund, the Czech Film Fund, the Polish Film Institute
Flood / Potopa (Slovakia, Czech Republic, Poland, Belgium)
Directed by Martin Gonda
Produced by Silverart, CINEART TV Prague
Coproduced by Harine Films, Y-House
Supportedby the Slovak Audiovisual Fund, the Polish Film Institute, the Radio and Television Slovakia, the Minority Culture Fund, Creative Europe MEDIA, the Košice Self-Governing Region, Czech Film Fund, the Belgian Tax Shelter
Best Documentary:
Operation Monaco / Akcia Monaco (Slovakia, Czech Republic, France)
Directed by Dušan Trančík
Produced by PubRes
Coproduced by CINEART TV Prague, Kolam Production, the Slovak Television and Radio, the Czech Television, the Slovak Film Institute
Supported by the Slovak Audiovisual Fund, Czech Film Fund, Creative Europe – MEDIA
Chronicle / Letopis (Slovakia, Czech Republic)
Directed by Martin Kollár
Produced by Punkchart Films
Coproduced by Somatic Films, the Slovak Television and Radio, 71km
Supported by the Slovak Audiovisual Fund, Creative Europe – MEDIA, the Czech Film Fund
Better Go Mad in the Wild / Raději zešílet v divočině (Slovakia, Czech Republic)
Directed by Miro Remo
Produced by Arsy-Versy, nutprodukce
Coproduced by the Czech Television
Supported by the Slovak Audiovisual Fund, the Czech Audiovisual Fund, Creative Europe MEDIA
Best Animated Film:
The Forest Five - The Gems / Lesná päťka – Drahokamy (Slovakia)
Directed by Andrej Gregorčok
Tales from the Magic Garden / Príbehy z čarovnej záhrady (Slovakia, Czech Republic, Slovenia, France)
Directed by David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar, Jean-Claude Rozec
Produced by Maurfilm, Artichoke, ZVVIKS, Vivement Lundi!
Coproduced by Czech Television , the Slovak Television and Radio, RTV Slovenia, Pictanovo
Supported by the Slovak Audiovisual Fund, Creative Europe – MEDIA, the Czech Film Fund, the Slovenian Film Centre
I Died in Irpin / Zomrela som v Irpini (Czech Republic, Slovakia, Ukraine)
Directed by Anastasia Falileieva
Best Director:
Martin Gonda for Flood / Potopa (Slovakia, Czech Republic, Poland, Belgium)
Tereza Nvotová for Father / Otec (Slovakia, Czech Republic, Poland)
Gregor Valentovič for Nepela (Slovakia, Czech Republic, Poland)
Best Script:
Dušan Budzak, Tereza Nvotová for Father / Otec (Slovakia, Czech Republic, Poland)
Dominika Udvorková, Martin Gonda, Martin Šuster for Flood / Potopa (Slovakia, Czech Republic, Poland, Belgium)
Gregor Valentovič for Nepela (Slovakia, Czech Republic, Poland)
Best Cinematography:
Adam Suzin for Nepela (Slovakia, Czech Republic, Poland)
Adam Suzin for Father / Otec (Slovakia, Czech Republic, Poland)
Martin Žiaran for Duchoň (Slovakia, Czech Republic)
Directed by Peter Bebjak
Produced by D.N.A. Production (Slovakia), DNA Production (Czech Republic)
Supported by the Slovak Audiovisual Fund
Best Editing:
Nikodem Chabiorfor Father / Otec (Slovakia, Czech Republic, Poland)
Roman Kelemen for Nepela (Slovakia, Czech Republic, Poland)
Marek Kráľovský for Duchoň (Slovakia, Czech Republic)
Best Sound:
Juraj Baláž, Martin Jílek, Peter Hilčanský for Duchoň (Slovakia, Czech Republic)
Ivan Horák, Marek Hart for Father / Otec (Slovakia, Czech Republic, Poland)
Bohumil Martinák, Ivan Ďurkech, Quentin Colette, Renaud Guillamin for Flood / Potopa (Slovakia, Czech Republic, Poland, Belgium)
Best Original Music:
Antoni Komasa-Łazarkiewicz, Mary Komasa for Nepela (Slovakia, Czech Republic, Poland)
Jonatán (Pjoni) Pastirčák for Father / Otec (Slovakia, Czech Republic, Poland)
Jonatán (Pjoni) Pastirčák, Ondřej Mikula / Aid Kid for Broken Voices / Sbormistr (Czech Republic, Slovakia)
Directed by Ondřej Provazník
Produced by endorfilm
Coproduced by Punkchart films, Czech Television, Innogy, Barrandov Studio
Supported by the Czech Audiovisual Fund, the Slovak Audiovisual Fund
Best Production Design:
Juraj Kuchárek for Duchoň (Slovakia, Czech Republic)
Juraj Kuchárek for Flood / Potopa (Slovakia, Czech Republic, Poland, Belgium)
Brigita Teplanová, Dorota Volfová for Nepela (Slovakia, Czech Republic, Poland)
Best Costumes:
Juraj Kuchárek for Duchoň (Slovakia, Czech Republic)
Juraj Kuchárek for Flood / Potopa (Slovakia, Czech Republic, Poland, Belgium)
Brigita Teplanová, Dorota Volfová for Nepela (Slovakia, Czech Republic, Poland)
Best Make-up:
Lada Bímová for Nepela (Slovakia, Czech Republic, Poland)
Martin Blizniak for Sluggard Clan Film / Kronika večných snílkov (Slovakia)
Directed by Rasťo Boroš
Produced by LIPSTICK
Coproduced by the Slovak Television and Radio, Sunday driver, Punkchart Films, Jumpcat, Daylight Rental, FilmWorx
Supported by the Slovak Audiovisual Fund
Martin Jankovič, Michaela Kicková, Zuzana Zvonár for Duchoň (Slovakia, Czech Republic)
Best Visual Effects:
Ladislav Dedík, Marek Hazlinger, Ondrej Azor for Duchoň (Slovakia, Czech Republic)
Tibor Meliš, Tomáš Srovnal for Flood / Potopa (Slovakia, Czech Republic, Poland, Belgium)
Andrea Shaffer, František Štěpánek, Michal Křeček for Nepela (Slovakia, Czech Republic, Poland)
Best Leading Actress:
Sára Chripáková in Flood / Potopa (Slovakia, Czech Republic, Poland, Belgium)
Zuzana Mauréry in Nepela (Slovakia, Czech Republic, Poland)
Dominika Morávková in Father / Otec (Slovakia, Czech Republic, Poland)
Best Supporting Actress:
Juliana Brutovská Oľhová in Caravan / Karavan (Czech Republic, Slovakia, Italy)
Directed by Zuzana Kirchnerová
Produced by MasterFilm, nutprodukcia
Coproduced by Tempesta
Supported by the Czech Film Fund, Ministero della Cultura, Eurimages (https://www.coe.int/en/web/eurimages), Emilia-Romagna Film Commission, Fondazione Calabria Film Commission, the Slovak Audiovisual Fund
Jana Oľhová in Promise, I’ll Be Fine / Hore je nebo, v doline som ja (Slovakia,Czech Republic)
Produced by DRYEYE Film, NOCHI FILM
Coproduced by the Slovak Television and Radio
Supported by the Slovak Audiovisual Fund, the Czech Film Fund, the Košice Self-Governing Region
Jana Oľhová in Sluggard Clan Film / Kronika večných snílkov (Slovakia)
Best Leading Actor:
Juraj Loj in Broken Voices / Sbormistr (Czech Republic, Slovakia)
Milan Ondrík in Father / Otec (Slovakia, Czech Republic, Poland)
Josef Trojan in Nepela (Slovakia, Czech Republic, Poland)
Best Supporting Actor:
Dušan Cinkota for Černák (Slovakia)
Directed by Jakub Kroner
Produced by PubRes
Coproduced by Regia Civitas Production and Europeana Production
Supported by the Slovak Audiovisual Fund
Vladimír Čema in Flood / Potopa (Slovakia, Czech Republic, Poland, Belgium)
Daniel Fischer in Secret Delivery / Tichá pošta (Czech Republic, Slovakia)
Directed by Jan Sebechlebský
Produced by 8Heads Productions
Coproduced by ARINA FILM, the Czech Television, the Slovak Television and Radio. Barrandov Studio, Moss & Roy
Supported by the Czech Film Fund, the Slovak Audiovisual Fund, the Czech Television
Adrian Jastraban in Nepela (Slovakia, Czech Republic, Poland)
Best TV Film / Miniseries / Series:
Miki (Slovakia)
Directed by Jakub Kroner
Moloch (Slovakia)
Directed by Lukáš Hanulák
Neuer (Slovakia)
Directed by Michal Kollár
Best Short Fiction or Documentary:
How to Listen to Fountains! / Ako počúvať fontány (Slovakia)
Directed by Eva Sajanová
Hot Flush (Slovakia)
Directed by Hana Hančinová
Venus in Retrograde / Venuša v retrográde (Slovakia)
Directed by Štefánia Lovasová